Власти ограничили движение на трассе М-7 «Волга»: все из-за разбушевавшейся непогоды

Сегодня, 20 февраля, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о введении временных ограничений на федеральной трассе М-7 «Волга». С 14:30 проезд закрыт для грузового и пассажирского транспорта на участке от границы с Татарстаном до Дюртюлей.
Причина — неблагоприятные погодные условия. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.