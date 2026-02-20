Ричмонд
Власти ограничили движение на трассе М-7 «Волга»: все из-за разбушевавшейся непогоды

В Башкирии ограничили движение на трассе М-7 «Волга».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 февраля, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о введении временных ограничений на федеральной трассе М-7 «Волга». С 14:30 проезд закрыт для грузового и пассажирского транспорта на участке от границы с Татарстаном до Дюртюлей.

Причина — неблагоприятные погодные условия. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно.

