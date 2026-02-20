Множество нарушений нашли у маршрута № 70 в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде специалисты Центра развития транспортных систем провели выездную проверку работы маршрута № 70. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Инспекция коснулась исполнения государственного контракта перевозчиком ООО «Столица-Авто».
В ходе осмотра семи автобусов были зафиксированы многочисленные нарушения: во всех машинах отсутствовали электронные табло, а на пяти транспортных средствах валидаторы либо не работали, либо вовсе отсутствовали на задних площадках. Кроме того, в одном из автобусов обнаружена трещина на лобовом стекле, а в трех других выявлено неудовлетворительное состояние салонов, включая грязь и поврежденную обивку сидений.
По результатам проверки в адрес автотранспортного предприятия готовятся официальные претензии. В ведомстве подчеркнули, что в отношении перевозчика будут применены штрафные санкции за несоблюдение условий контракта и требований к качеству обслуживания пассажиров.
