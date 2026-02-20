Российская почта выпустила уникальный штемпель с омским Дворцом детского творчества

В омском УФПС отметили, что выбор омского детского учреждения в качестве мотива для создания уникального штемпеля не случаен — в федеральном ведомстве оценили 90-летнюю работу Городского Дворца детского творчества в области развития талантов у омских детей. И эта, почти вековая дата, является важным вкладом в развитие культуры не только в областной столице, но и во всей Омской области.