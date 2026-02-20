Российская почта выпустила уникальный штемпель с омским Дворцом детского творчества

Почта России посвятила художественный штемпель омскому городскому Дворцу детского творчества. Причиной стал 90-летний юбилей учреждения. В ведомстве отметили, что штемпель будет действовать всего один день, но проштампованные им открытки и письмо можно отправить в 159 стран мира.
Девяностолетний юбилей омского Городского Дворца детского творчества отмечен на федеральном уровне. Почта России выпустила в обращение уникальный художественный штемпель, посвященный этому событию.
«Центральными элементами специального штемпеля стали изображение здания Дворца и лаконичная надпись “90 лет”, подчеркивающая солидный юбилей. Уникальность штемпеля заключается в том, что он будет действовать только 20 февраля. В течение этого дня посетители отделения на улице Герцена, дом 1, смогут украсить свою филателистическую продукцию художественным штемпелем и отправить ее по почте в 159 стран мира», — сообщает УФПС Омской области.
В омском УФПС отметили, что выбор омского детского учреждения в качестве мотива для создания уникального штемпеля не случаен — в федеральном ведомстве оценили 90-летнюю работу Городского Дворца детского творчества в области развития талантов у омских детей. И эта, почти вековая дата, является важным вкладом в развитие культуры не только в областной столице, но и во всей Омской области.
