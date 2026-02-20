В частном зоопарке Екатеринбурга нашли грубые нарушения в содержании животных

В Екатеринбурге 19 февраля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совершили плановый визит с инспекцией в частный зоопарк, в котором содержаться множество экзотических животных, среди которых аллигаторы, крокодилы, вараны, лягушки и другие.
— При осмотре были зафиксированы многочисленные факты несоблюдения установленных правил содержания животных. Так, установлено отсутствие учета уборочных мероприятий в помещениях, предназначенных для содержания животных, — сообщили в ведомстве.
В сильно загрязненном состоянии сотрудники обнаружили помещение для крокодилов и аллигаторов. Помимо этого, некоторые террариумы оказались не оснащены задвижками или замками, из-за чего животные могут случайно выйти из него. Или же кто-то посторонний сможет зайти внутрь.
В Россельхознадзоре отметили, что все это — серьезные нарушения, которые создают угрозу не только для самих животных, но и для работников и посетителей зоопарка. Главе предприятия выдали предписание с требованием устранить все нарушения в установленные сроки.