Экологи предупредили о нашествии насекомых из-за снегопадов в Москве

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Аномально снежная зима и ранняя весна могут стать причиной нашествия насекомых, пожаров и температурных рекордов летом в Москве, такое мнение в беседе с aif.ru высказали экологи.
«Климатическая весна в Москве способна начать проявляться уже на месяц раньше привычных сроков. А летний сезон, если тенденция сохранится, может начаться не в июне, а уже в мае», — рассказал академик РАН Владимир Клименко, добавив, что речь идет не о местной аномалии, а об устойчивой тенденции.
Другим тревожным фактором может стать пожароопасная обстановка: из-за быстрого таяния снега и быстрого потепления «прошлогодняя сухая трава остается на поверхности, а верхние слои почвы при дефиците влаги быстро пересыхают». Отмечается. что в случае жаркого и ветреного лета природные возгорания могут начаться уже в начале июня.
Добавляется, что этим летом столичный регион может столкнуться с нашествием насекомых — «толстый снежный покров этой зимой сыграл роль естественного утеплителя, из-за чего почва промерзла неглубоко, и значительная часть личинок насекомых успешно перезимовала».
«Мы можем столкнуться с беспрецедентной концентрацией насекомых уже в апреле-мае», — отметил основатель и CEO проекта «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.
По его оценке, заметнее всего будет рост числа комаров у водоемов и в пригородах, а также ранняя активизация клещей в лесах и парках.
По оценкам проекта «Сохрани лес», лето 2026 года сочетает сразу несколько неблагоприятных признаков: температурные аномалии, всплеск численности насекомых и высокий риск пожаров, что делает сезон потенциально одним из самых напряженных за последние годы.