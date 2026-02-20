Экологи предупредили о нашествии насекомых из-за снегопадов в Москве

«Климатическая весна в Москве способна начать проявляться уже на месяц раньше привычных сроков. А летний сезон, если тенденция сохранится, может начаться не в июне, а уже в мае», — рассказал академик РАН Владимир Клименко, добавив, что речь идет не о местной аномалии, а об устойчивой тенденции.