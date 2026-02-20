Захарова поздравила МИА «Россия сегодня» с 65-летием основания АПН

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех сотрудников медиагруппы «Россия сегодня» с 65-летием со дня основания Агентства печати «Новости» (АПН), пожелав успехов в работе и воспитании новых поколений журналистов-международников.
«Поздравляю Вас и всех сотрудников МИА “Россия сегодня” с 65-летим со дня основания Агентства печати “Новости”, которое по праву занимает особое место в истории отечественной и мировой журналистики», — говорится в поступившем на имя генерального директора Дмитрия Киселева документе.
Она отметила, что Агентство печати «Новости», продолжая славные профессиональные традиции Совинфороюро, на протяжении десятилетий играло ведущую роль в освещении событий в СССР и за рубежом, внося важный вклад в укрепление взаимопонимания, доверия и дружбы между народами.
«В стенах Агентства трудились лучшие представители отечественных СМИ, а также талантливые зарубежные писатели и общественные деятели», — добавила Захарова.
Она подчеркнула, что именно в АПН были заложены высочайшие стандарты политической журналистики, которые уже в наши дни успешно претворяются в жизнь медиагруппой «Россия сегодня».
«Ценим Ваш ответственный подход к делу и высокий профессионализм. Желаем дальнейших успехов в работе и воспитании новых поколений журналистов-международников», — заключила Захарова.
Агентство печати «Новости» было создано 21 февраля 1961 года.