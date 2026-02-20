В Иркутске после резкого похолодания посыпают скользкие тротуары

В Иркутске специалисты начали посыпать тротуары противогололедными материалами. 19 февраля 2026 года в городе воздух прогрелся до рекордных +13 градусов. А в ночь на 20 февраля в Приангарье вернулись сибирские морозы. Из-за резкого похолодания на дорогах образовался гололед. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, вручную посыпали участки на улицах Желябова, Дзержинского, Марата, Степана Разина, Горького и других.