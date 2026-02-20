Ричмонд
Тренер минского «Динамо» ушел из команды перед матчем с «Локомотивом» в КХЛ

Тренер Горбенко покинул минское «Динамо» перед матчем с «Локомотивом» в КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В хоккейном минском «Динамо» сообщили о расставании с тренером Игорем Горбенко.

«Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского “Динамо”, — говорится в сообщении клуба. Там добавили, что тренер работал в клубе с середины прошлого сезона.

Эксперты рассказали, что в команде Горбенко отвечал за игру в нападении и большинство. Кстати, на данный момент «Динамо» занимает второе место в КХЛ по результативности, и второе — по реализации большинства (30,4%).

«Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — сказали на прощание в клубе.

О причинах расставания с Горбенко не сообщается. Что касается главного тренера, то командой продолжает руководить Игорь Квартальнов.

21 февраля минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в Ярославле. Команда после 57 игр набрала 75 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Зубры» уже обеспечили себе участие в плей-офф.

