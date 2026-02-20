Тренер минского «Динамо» ушел из команды перед матчем с «Локомотивом» в КХЛ

В хоккейном минском «Динамо» сообщили о расставании с тренером Игорем Горбенко.
«Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского “Динамо”, — говорится в сообщении клуба. Там добавили, что тренер работал в клубе с середины прошлого сезона.
Эксперты рассказали, что в команде Горбенко отвечал за игру в нападении и большинство. Кстати, на данный момент «Динамо» занимает второе место в КХЛ по результативности, и второе — по реализации большинства (30,4%).
«Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — сказали на прощание в клубе.
О причинах расставания с Горбенко не сообщается. Что касается главного тренера, то командой продолжает руководить Игорь Квартальнов.
21 февраля минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в Ярославле. Команда после 57 игр набрала 75 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Зубры» уже обеспечили себе участие в плей-офф.
Прочитайте, что американка Алиса Лю выиграла Олимпиаду в фигурном катании, россиянка Петросян — 6-я, а белоруска Сафонова — на 26 месте.