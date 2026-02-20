В Самаре изменят маршрутную сеть общественного транспорта

В Самаре началась работа над пересмотром маршрутной сети общественного транспорта. Изменения коснутся тех маршрутов, которые существуют десятилетиями и не отражают новых реалий города. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал врио министра транспорта региона Артур Абдрашитов.
«Маршрутная сеть формировалась десятилетиями, некоторые маршруты практически не менялись, например № 50. Сейчас структура города другая, появляются новые микрорайоны, поэтому маршрутную сеть необходимо обновлять», — сказал глава минтранса Самарской области.
Артур Абдрашитов отметил, что перераспределение потоков позволит уменьшить скопление транспорта на отдельных участках, а также устранить жалобы жителей на слишком частое следование автобусов одного маршрута. Важной частью работы станет анализ дорожной ситуации и оптимизация потоков.