В Самаре изменят маршрутную сеть общественного транспорта

В Самаре началась работа над пересмотром маршрутной сети общественного транспорта. Изменения коснутся тех маршрутов, которые существуют десятилетиями и не отражают новых реалий города. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал врио министра транспорта региона Артур Абдрашитов.