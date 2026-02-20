Пропавших в Азовском море во время шторма рыбаков ищут с вертолета

Пропавших в Азовском море рыбаков уже дольше недели ищут более ста человек. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
20 февраля к поискам подключили вертолет МЧС России. Он обследует акваторию с воздуха, где 12 февраля в шторм пропали двое мужчин.
В операции участвуют сотрудники ГИМС, спасатели специального морского отряда Главного управления МЧС, аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС», представители МВД и других служб. Всего — больше ста человек.
С начала поисков специалисты осмотрели 442 километра береговой линии и 668 квадратных километров акватории Азовского моря. Рыбаков пока не нашли.
