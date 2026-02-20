СМИ: Польша может заминировать границы с Россией и Белоруссией

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года и официально завершила этот процесс через шесть месяцев — 20 февраля 2026 года, сообщает агентство Reuters.
Выход Польши означает, что она в случае возникновения угрозы сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов. Об этом Туск сказал в четверг, незадолго до вступления в силу решения о выходе.
Мы находимся в процессе завершения выхода из Оттавской конвенции, и это имеет решающее значение для нашей безопасности, для охраны нашей территории и границы.
В свою очередь, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что Польша вышла из Оттавской конвенции вместе со странами Балтии и Финляндией, «чтобы не упустить возможности защитить нашу страну». Он подчеркнул, что этот шаг является «символическим началом нового подхода к укреплению национальной безопасности», передает Polskie Radio 24.
В декабре заместитель министра обороны Павел Залевский заявил Reuters, что Варшава впервые со времен холодной войны возобновит производство противопехотных мин, чтобы разместить их на своей восточной границе и потенциально экспортировать на Украину. В четверг Косиняк-Камыш подтвердил, что польский ВПК может нарастить производство противопехотных мин.
Это оружие аналогично системе Baobab, уже заказанной польской армией. Baobab — это тяжелые машины для разбрасывания мин, позволяющие минировать большие территории, не подвергая опасности солдат, тогда как Bluszcz — более легкая мобильная беспилотная версия.