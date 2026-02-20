Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Польша может заминировать границы с Россией и Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша может заминировать границу с Россией в течение 48 часов после выхода Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года и официально завершила этот процесс через шесть месяцев — 20 февраля 2026 года, сообщает агентство Reuters.

Выход Польши означает, что она в случае возникновения угрозы сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов. Об этом Туск сказал в четверг, незадолго до вступления в силу решения о выходе.

Мы находимся в процессе завершения выхода из Оттавской конвенции, и это имеет решающее значение для нашей безопасности, для охраны нашей территории и границы.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

В свою очередь, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что Польша вышла из Оттавской конвенции вместе со странами Балтии и Финляндией, «чтобы не упустить возможности защитить нашу страну». Он подчеркнул, что этот шаг является «символическим началом нового подхода к укреплению национальной безопасности», передает Polskie Radio 24.

По данным Reuters, Польша планирует разместить мины в рамках проекта «Восточный щит», чтобы обезопасить свои границы с Белоруссией и Калининградской областью.

В декабре заместитель министра обороны Павел Залевский заявил Reuters, что Варшава впервые со времен холодной войны возобновит производство противопехотных мин, чтобы разместить их на своей восточной границе и потенциально экспортировать на Украину. В четверг Косиняк-Камыш подтвердил, что польский ВПК может нарастить производство противопехотных мин.

Как отмечает Polskie Radio 24, выход из Оттавской конвенции совпал с завершением работ над новой системой минирования под кодовым названием Bluszcz.

Это оружие аналогично системе Baobab, уже заказанной польской армией. Baobab — это тяжелые машины для разбрасывания мин, позволяющие минировать большие территории, не подвергая опасности солдат, тогда как Bluszcz — более легкая мобильная беспилотная версия.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше