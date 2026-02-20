Неизвестный предмет упал с неба в Армавире

Загадочным предметом оказался запутавшийся в проводах метеозонд. Он упал на землю в районе одного из учебных заведений города.
Угрозы для жителей нет. На месте выставлено оцепление и работают оперслужбы. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
Упавший с неба неизвестный предмет вызвал резонанс среди жителей Армавира. На место происшествия прибыли экстренные службы и сапёры.
