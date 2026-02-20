Ричмонд
Суд в Анапе запретил деятельность реабилитационного центра

Анапский городской суд запретил деятельность реабилитационного центра «Академия свободы». Иск прокуратуры к индивидуальному предпринимателю был удовлетворен полностью, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

По материалам дела, центр на территории Анапы оказывал платные услуги по социальной реабилитации лиц с зависимостями — наркоманией, алкоголизмом, игроманией и другими отклонениями, включая несовершеннолетних. Учреждение предоставляло консультации врача-психиатра, проживание, питание, диагностику и круглосуточную терапию. Стоимость услуг по договору достигала 110 тыс. руб. в месяц.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности на объектах с круглосуточным пребыванием граждан, о лицензировании в сфере здравоохранения, а также санитарно-эпидемиологические нарушения.

Суд постановил запретить центру «Академия свободы» осуществлять медицинскую деятельность, социальную реабилитацию, деятельность с круглосуточным пребыванием граждан, а также любую коммерческую или благотворительную деятельность. Решение вступило в силу немедленно. Ранее суд принял меры обеспечительного характера и запретил эксплуатацию здания центра.