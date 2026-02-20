Суд в Анапе запретил деятельность реабилитационного центра

По материалам дела, центр на территории Анапы оказывал платные услуги по социальной реабилитации лиц с зависимостями — наркоманией, алкоголизмом, игроманией и другими отклонениями, включая несовершеннолетних. Учреждение предоставляло консультации врача-психиатра, проживание, питание, диагностику и круглосуточную терапию. Стоимость услуг по договору достигала 110 тыс. руб. в месяц.