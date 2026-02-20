Омский министр сельского хозяйства рассказал о масштабном вывозе зерна из региона

«Омская область — лидер по объемам экспортной погрузки зерна! По информации ОАО РЖД, регион занял первое место в России по объемам погрузки зерновых культур на экспорт по итогам января 2026 года. Всего из области за январь отгружено 300 тысяч тонн продукции», — говорится в сообщении Николая Дрофы в его официальном телеграм-канале.