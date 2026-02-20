Лишившийся ноги за две недели до свадьбы боец СВО из Тихорецка стал хоккеистом

Через сутки его доставили в госпиталь. До свадьбы оставалось две недели. О ранении невесте Вике сообщил только через три дня — не хотел расстраивать. Она приехала сама в день, когда они должны были пожениться. Сняла квартиру рядом с госпиталем, они гуляли и смотрели на корабли.