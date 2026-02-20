Лишившийся ноги за две недели до свадьбы боец СВО из Тихорецка стал хоккеистом

Лишившийся ноги за две недели до свадьбы боец СВО стал хоккеистом. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Кубань».
Захар Токарев из Тихорецка с детства мечтал о службе. После срочной подписал контракт в 2021 году, попал в ракетные войска во Владикавказе. В феврале 2022-го его направили на Запорожское направление. Сначала был пулеметчиком, потом стал командиром отделения разведроты. Ходил на самые опасные задания, добывал данные о противнике, корректировал огонь. Получил медали «За боевые отличия», Суворова, Жукова и «За участие в СВО».
В мае 2025 года Захар отправился на очередное задание и не заметил мину, сброшенную противником. Взрывом ему оторвало ногу. Товарищи помогли, но идти было невозможно. До пункта эвакуации полз сам, а впереди шли свои и проверяли дорогу.
Через сутки его доставили в госпиталь. До свадьбы оставалось две недели. О ранении невесте Вике сообщил только через три дня — не хотел расстраивать. Она приехала сама в день, когда они должны были пожениться. Сняла квартиру рядом с госпиталем, они гуляли и смотрели на корабли.
В августе Захар получил протез и вернулся домой. А в сентябре они с Викой все же обменялись кольцами.
В Тихорецке ему предложили попробовать себя в следж-хоккее. В команду собрались ветераны СВО с тяжелыми травмами ног. Поначалу было трудно держать равновесие в специальных санках, к тому же Захар никогда раньше не играл в хоккей. Но постепенно втянулся. Недавно их команда обыграла соперников из Луганска со счетом 4:0.
— После таких побед хочется еще больше тренироваться, — говорит Захар.
Сейчас он несколько раз в неделю ходит на тренировки, занимается восстановлением. Говорит, спорт и жена помогают быстрее вернуться к нормальной жизни. И добавляет: хочет и дальше приносить пользу — и в спорте, и в мирной жизни.
