Пляжи Сочи расчищают от мусора, камней и песка после шторма

350 человек и 25 единиц техники приводят в порядок сочинские пляжи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

После сильного шторма в Сочи началась работа по расчистке пляжей и набережных. Накануне ветер усилился, а волнение на море достигало 5−6 баллов. Из-за непогоды некоторые конструкции на пляжах получили повреждения, особенно пострадали прибрежные территории Адлерского района.

Хотя шторм пока не полностью стих, около 350 человек и более 25 единиц техники уже задействованы в уборке пешеходных зон на набережных. Они убирают принесенные штормом песок и гальку, а также вывозят мусор.

«После того, как установится погода, будет продолжена работа по восстановлению технических конструкций. Завершить расчистку планируется в течение двух-трех дней», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи Александр Девин.

Силы максимально сосредоточили на зимних пляжах. На данный момент в Сочи функционируют 33 таких территории вдоль главных курортных променадов, где в ближайшее время обновят необходимую для отдыха инфраструктуру.