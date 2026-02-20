Татарстанцам рассказали, сколько дней в году можно сидеть на больничном с ребенком

При заболевании ребенка в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка. Если ребенок старше восьми лет или речь идет об уходе за взрослым членом семьи, то размер пособия зависит от страхового стажа ухаживающего: при стаже до пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет и более — 100%. При амбулаторном лечении (на дому) первые десять дней оплачиваются в зависимости от стажа, а с 11-го дня — в размере 50% среднего заработка, независимо от его продолжительности. В случае стационарного лечения ребенка все дни больничного оплачиваются в зависимости от стажа человека, осуществляющего уход.