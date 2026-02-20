В Перми с 21 по 23 февраля ограничат движение трамваев до ж/д вокзала

Городской департамент транспорта предупредил о временном ограничении движения трамваев до остановки «Пермь-2» с 21 по 23 февраля. Трамвайные маршруты не будут доезжать до ж/д вокзала с 11:00 до 14:00 из-за кронирования деревьев на ул. Петропавловской.
Трамвайные маршруты № 4 и № 7 запустят полукольцом по улицам Ленина, Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции и Горького. Рейсы начнут курсировать через один — по часовой и против часовой стрелки. Маршрут № 5 проследует через остановки «Универсам» и «ЦУМ» до Разгуляя.
Два вагона № 7 на между остановками «Перми-2» и «Красный Октябрь» запустят отдельно от остального маршрута. Это необходимо для обеспечения транспортной доступности ул. Дзержинского.
Жители и гости Перми для проезда до ж/д вокзала смогут воспользоваться автобусными маршрутами № 1, № 6, № 10, № 40, № 49, № 54, № 56, № 64 и № 81.