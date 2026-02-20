Ледовая переправа на Ольхон все еще не открыта

По состоянию на 20 февраля 2026 года ледовая переправка на Ольхон официально не открыта. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сейчас выезд на лед опасен и категорически запрещен.
— Сейчас предвижение на транспорте по туристическим маршрутам на льду Байкала разрешается только на судах с воздушной подушкой, — пояснила заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.
Пока переправа закрыта, невозможно и оформить разрешение на автомобиль.
Так, группа иностранных туристов из восьми человек отправилась на экскурсию по льду Байкала на автомобиле УАЗ. Но до пункта назначения они так и не доехали. В 15:30 по местном времени автомобиль провалился под лед.
Местные жители рассказывают, пассажиры якобы не смогли выбраться из тонувшей «буханки» так как были пристегнуты.
Прокуратура Иркутской области контролирует ход и результаты уголовного дела, которое завели по статьям «“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” и “Халатность”. Спецслужбы продолжают работать на месте и искать остальных пассажиров и водителя.