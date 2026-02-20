Ричмонд
Станцию метро «Трубная» украсят к 23 февраля

Станцию столичного метрополитена «Трубная» украсят к 23 февраля. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

Ко Дню защитника Отечества на потолочном своде станции специалисты разместят более 500 декораций. Пассажиры Люблинско-Дмитровской линии смогут увидеть сотни армейских звезд и надписи «23 февраля. День защитника Отечества!».

— С наступающим праздником, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Часть социальных учреждений Москвы начнет работать по особому графику в преддверии Дня защитника Отечества, рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом «Мои документы» не будут работать только в праздничный день. 24 февраля не работают все дворцы бракосочетания, кроме дворцов бракосочетания № 1 и 4.

Каждый четвертый россиянин считает 23 февраля главным патриотическим праздником страны, показал опрос. Главным музыкальным символом праздника опрошенные назвали песню «Когда весна придет, не знаю» в исполнении Николая Рыбникова.

