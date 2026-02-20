Ричмонд
В Ростове некоторые завезенные фрукты оказались дешевле российских овощей

Ростовчане сравнили цены овощи и фрукты.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону отметили, что на прилавках некоторые завезенные фрукты оказались дешевле российских овощей. В частности, покупатели заявили, что бананы в магазинах иногда можно купить дешевле, чем огурцы или помидоры.

Например, очевидцы рассказали об огурцах по 339 рублей за килограмм и помидорах по 379 рублей за килограмм. При этом бананы в донской столице видели по 120−140 рублей за килограмм.

Стоимость продуктов зависит от разных факторов. Например, по итогам декабря 2025 года сообщалось, что на стоимость свежих овощей в регионе повлияли расходы на обогрев и освещение теплиц.

