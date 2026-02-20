РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.