Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян

РКН призвал Telegram не давать ботам доступ к украденным личным данным россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

«Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов “пробива”, прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», — говорится в сообщении.