Роскомнадзор обвинил Telegram в распространении сервисов «пробива»

Мессенджеру Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан РФ и исключить возможность поиска сервисов «пробива». Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Источник: Reuters

«Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов “пробива”, прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», — цитирует ТАСС сообщение РКН.

По данным службы, с 2022 года Telegram удалил 8 358 сервисов «пробива», которые ищут и распространяют персональные данные россиян. В 2026 году по требованию ведомства мессенджер еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. «Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — сообщили в Роскомнадзоре.