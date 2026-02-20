Роскомнадзор обвинил Telegram в распространении сервисов «пробива»

По данным службы, с 2022 года Telegram удалил 8 358 сервисов «пробива», которые ищут и распространяют персональные данные россиян. В 2026 году по требованию ведомства мессенджер еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. «Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — сообщили в Роскомнадзоре.