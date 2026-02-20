Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсульству КНР в Иркутске сообщили о трагедии с туристами на Байкале

В районе мыса Саган-Хушун машина с иностранцами пошла под лед.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Генеральному Консульству Китайской Народной Республики в Иркутске сообщили о трагедии, которая произошла с туристами на льду Байкала возле Ольхона. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, 20 февраля 2026 года в 15:30 по местному времени восемь иностранных пассажиров передвигалась в автомобиле УАЗ. В какой-то момент в районе мыса Саган-Хушун машина пошла под лед. По одной из предварительных версий, которую озвучили местные жители, водитель, якобы заранее заметил трещину на своем пути, остановился, вышел из машины и внимательно осмотрел препятствие. Но вместо того, чтобы высадить людей, он решил… перепрыгнуть разлом.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что одного человека спасли. Судьба остальных неизвестна. Сейчас на месте происшествия идут поиски.