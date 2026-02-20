Три иномарки эвакуировали с улицы Загоровского в Воронеже

19 февраля за несоблюдение требований дорожного знака «Остановка запрещена» от дома № 5/2 на улице Загоровского в Воронеже эвакуировали три иномарки — «Фольксваген Тигуан», «Форд фокус» и «Тойота Рав4». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Теперь в соответствии с ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ владельцам машин придется не только заплатить штраф в 2 250 рублей, но и компенсировать траты за эвакуацию и хранение транспортного средства.
Отметим, что выявить нарушения помогли неравнодушные жители города, отправившие информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.