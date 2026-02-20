Омские авиамоделисты разыграли медали чемпионата области

Чемпионат Омской области по авиамодельному спорту (6+) прошел в субботу, 14 февраля. Спортсмены и зрители собрались на открытой площадке на пересечении улицы Светловская и федеральной трассы Р-254. Участники выступили в двух дисциплинах: кордовые модели воздушного боя F2D и кордовые пилотажные модели F2B.