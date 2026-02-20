Омские авиамоделисты разыграли медали чемпионата области

Чемпионат Омской области по авиамодельному спорту (6+) прошел в субботу, 14 февраля. Спортсмены и зрители собрались на открытой площадке на пересечении улицы Светловская и федеральной трассы Р-254. Участники выступили в двух дисциплинах: кордовые модели воздушного боя F2D и кордовые пилотажные модели F2B.
в региональном министерства спорта рассказали об итогах состязаний. Победителями в классе воздушного боя F2D стали Сергей Глазков и Сергей Хомяков. Серебряные медали завоевали Игорь Буркин и Дмитрий Груздо, бронзовые — Евгений Самчук и Владимир Папазашвили. В пилотажном классе F2B лучшим оказался Сергей Хомяков, второе место занял Евгений Самчук, третье — Игорь Буркин.
Фото предоставила региональная федерация авиамодельного спорта.
