Омские авиамоделисты разыграли медали чемпионата области

Спортсмены состязались в классах кордовых моделей F2D и F2B.

Источник: Комсомольская правда

Чемпионат Омской области по авиамодельному спорту (6+) прошел в субботу, 14 февраля. Спортсмены и зрители собрались на открытой площадке на пересечении улицы Светловская и федеральной трассы Р-254. Участники выступили в двух дисциплинах: кордовые модели воздушного боя F2D и кордовые пилотажные модели F2B.

в региональном министерства спорта рассказали об итогах состязаний. Победителями в классе воздушного боя F2D стали Сергей Глазков и Сергей Хомяков. Серебряные медали завоевали Игорь Буркин и Дмитрий Груздо, бронзовые — Евгений Самчук и Владимир Папазашвили. В пилотажном классе F2B лучшим оказался Сергей Хомяков, второе место занял Евгений Самчук, третье — Игорь Буркин.

Фото предоставила региональная федерация авиамодельного спорта.

Ранее«КП-Омск» писала, что «Авангард» сыграет еще одно сибирское дерби.

