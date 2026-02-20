Выпускник кубанского вуза принёс России первую медаль на Олимпиаде

Соревнования мирового масштаба в этом году проходят в Италии. Никита участвовал в спринтерской гонке по ски‑альпинизму и был единственным представителем России в этой дисциплине. Ски-альпинизм впервые включён в олимпийскую программу 2026 года.
Погодные условия во время соревнований были сложными, шёл сильнейший снегопад. В финале наш спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллю.
Никита Филиппов вошёл в историю как один из первых олимпийцев в ски‑альпинизме и обладатель одной из первых олимпийских наград в этом виде спорта. Об этом сообщает ТГ-канал минспорта Краснодарского края.