В центре Ростова планируют возвести гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

На месте снесенных аварийных домов в Ростове предложили построить гостиничный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону планируют построить гостиничный комплекс за 1 млрд рублей. Новый объект могут разместить на месте снесенных аварийных домов. Об этом после заседания Совета по инвестициям сообщил глава города Александр Скрябин.

— Срок реализации — 2026−2030 годы. Это интересный проект, и, если он будет соответствовать требованиям, предъявляемым к застройке в исторической части города, то, безусловно, это положительно скажется на внешнем облике донской столицы, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Также, по словам главы города, на заседании рассмотрели инвестпроект, связанный с реновацией бывшего мукомольного завода № 2. В этом случае планируют потратить 1,5 млрд рублей.

