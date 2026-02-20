Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно 23 февраля

Комитет по транспорту просит водителей соблюдать правила дорожного движения. Запрещается парковаться под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», а также перекрывать выезды, занимать проезды и создавать помехи другим участникам движения. Нарушения по-прежнему могут повлечь штрафы и эвакуацию автомобилей.