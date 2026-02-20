Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно 23 февраля

Причиной стало празднование Дня защитника Отечества.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками 23 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Также стоянки традиционно работают без взимания платы в выходные дни — 21 и 22 февраля.

Комитет по транспорту просит водителей соблюдать правила дорожного движения. Запрещается парковаться под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», а также перекрывать выезды, занимать проезды и создавать помехи другим участникам движения. Нарушения по-прежнему могут повлечь штрафы и эвакуацию автомобилей.

Напомним, муниципальные парковки работают на безвозмездной основе в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что следующая рабочая неделя сокращается до четырех дней и продлится с 24 по 27 февраля.