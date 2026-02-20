Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно 23 февраля

Жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками 23 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Также стоянки традиционно работают без взимания платы в выходные дни — 21 и 22 февраля.
Комитет по транспорту просит водителей соблюдать правила дорожного движения. Запрещается парковаться под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», а также перекрывать выезды, занимать проезды и создавать помехи другим участникам движения. Нарушения по-прежнему могут повлечь штрафы и эвакуацию автомобилей.
Напомним, муниципальные парковки работают на безвозмездной основе в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что следующая рабочая неделя сокращается до четырех дней и продлится с 24 по 27 февраля.