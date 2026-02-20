Москвичи смогут зарегистрировать брак в Мосгордуме

Чтобы зарегистрировать брак в Мосгордуме, необходимо прислать историю знакомства с короткой биографией жениха и невесты, а также признание в любви к столице на электронную почту zags@mos.ru до 10 марта. Организаторы выберут самые красивые и трогательные рассказы, наполненные уважением и любовью друг к другу и к Москве, и свяжутся с победителями. Как уточнил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, слова которого приводятся в сообщении, торжество проходит в Зале приема делегаций столичного парламента под сопровождение живой музыки.