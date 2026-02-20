Москвичи смогут зарегистрировать брак в Мосгордуме

«В преддверии Красной горки вновь проведем торжественные церемонии бракосочетания в Московской городской думе. Это наша добрая традиция с 2017 года. Начать семейный путь в исторических стенах думы — уникальная возможность для молодоженов, такие церемонии бракосочетания всегда проходят по-особенному торжественно. Сегодня столичные загсы открыли прием заявок», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.
Чтобы зарегистрировать брак в Мосгордуме, необходимо прислать историю знакомства с короткой биографией жениха и невесты, а также признание в любви к столице на электронную почту zags@mos.ru до 10 марта. Организаторы выберут самые красивые и трогательные рассказы, наполненные уважением и любовью друг к другу и к Москве, и свяжутся с победителями. Как уточнил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, слова которого приводятся в сообщении, торжество проходит в Зале приема делегаций столичного парламента под сопровождение живой музыки.
«Как и при классической церемонии бракосочетания, пары говорят заветное “да”, обмениваются кольцами, получают первый семейный документ. Пока молодожены заняты подготовительными мероприятиями, для их гостей организуют экскурсию по Московской городской думе», — добавил он.