Ушла из жизни доцент Елена Сорокина в Волгограде

Елена Сорокина посвятила работе в ВолгГМУ более 25 лет. За эти годы она прошла путь от начинающего специалиста до уважаемого ученого и одного из ведущих преподавателей кафедры. Её вклад в обучение и воспитание нескольких поколений выпускников фармацевтического факультета был поистине огромен. Многие студенты и коллеги отмечали её профессионализм, отзывчивость и глубокие знания.