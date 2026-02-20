Ушла из жизни доцент Елена Сорокина в Волгограде

В Волгограде после продолжительной болезни скончалась доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии, кандидат биологических наук Елена Сорокина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ.
Елена Сорокина посвятила работе в ВолгГМУ более 25 лет. За эти годы она прошла путь от начинающего специалиста до уважаемого ученого и одного из ведущих преподавателей кафедры. Её вклад в обучение и воспитание нескольких поколений выпускников фармацевтического факультета был поистине огромен. Многие студенты и коллеги отмечали её профессионализм, отзывчивость и глубокие знания.
Коллектив кафедры и всего фармацевтического факультета глубоко потрясены этой утратой. Елена Сорокина была не просто коллегой, но и наставником для многих, человеком, который искренне любил свою работу и студентов.
Волгоградский государственный медицинский университет выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Елены Сорокиной.