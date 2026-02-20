У павлинов из Большереченского зоопарка начался ранний брачный период

У павлинов из Большереченского зоопарка начался брачный сезон. Об этом свидетельствует видео, размещенное сегодня, 20 февраля, на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».
На кадрах белый павлин гордо демонстрирует самкам свое главное украшение — шикарный веер-хвост. У самцов он может подниматься на высоту до 150 сантиметров, перья в хвосте имеют разную длину. Самки павлинов таким роскошным оперением не обладают.
Белые павлины относятся к семейству фазановых. Несмотря на белоснежное оперение, альбиносами они не являются — глаза у этих величественно прекрасных птиц небесно-голубого цвета. Длина павлинов может достигать 120 см, а вес — 4,5 кг.
Отметим, что брачный период в этом году начался у них довольно рано. Обычный срок — конец марта — начало апреля. Этот факт — очередное свидетельство в пользу того, что нынешняя весна в Омской области будет ранней.
Ранее мы писали, что в Омскую область уже прилетели первые перелетные птицы — черные жаворонки.
