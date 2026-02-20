Расписание аэроэкспрессов 21−23 февраля не изменится

Уточняется, что в указанный период отправиться в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно будет как обычно — каждые 30 минут. Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро «Ховрино» до терминалов В и С аэропорта Шереметьево — каждые 10 минут, до терминала D — каждые 15 минут; от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово — каждые 15 минут.