Расписание аэроэкспрессов 21−23 февраля не изменится

Поезда и экспресс-автобусы ООО «Аэроэкспресс» в выходные дни 21—22 февраля и праздничный день 23 февраля будут курсировать по стандартному расписанию. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«В период длинных февральских выходных, с 21 по 23 февраля, поезда и экспресс-автобусы “Аэроэкспресса” будут курсировать в аэропорты Шереметьево и Домодедово по стандартному графику», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанный период отправиться в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно будет как обычно — каждые 30 минут. Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро «Ховрино» до терминалов В и С аэропорта Шереметьево — каждые 10 минут, до терминала D — каждые 15 минут; от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово — каждые 15 минут.