МЧС сказало про эвакуацию 1300 учащихся и 60 сотрудников из минской школы

Утром в пятницу, 20 февраля, из средней школы № 26, расположенной на улице Льва Сапеги, было эвакуировано 1300 учащихся и 60 сотрудников. В МЧС сигнал о возгорании поступил через систему «Молния». В учебном учреждении сработала система речевого оповещения. Администрация школы до приезда спасателей провела эвакуацию учеников и персонала.