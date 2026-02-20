МЧС сказало про эвакуацию 1300 учащихся и 60 сотрудников из минской школы. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Минском городском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Утром в пятницу, 20 февраля, из средней школы № 26, расположенной на улице Льва Сапеги, было эвакуировано 1300 учащихся и 60 сотрудников. В МЧС сигнал о возгорании поступил через систему «Молния». В учебном учреждении сработала система речевого оповещения. Администрация школы до приезда спасателей провела эвакуацию учеников и персонала.
Сотрудники МЧС, приехавшие на место, установили, что в санузле на втором этаже загорелась сушилка для рук. Причина случившегося устанавливается. Возгорание ликвидировано до приехал спасателей, никто не пострадал.
