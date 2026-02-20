DM: ледовый покров Антарктического полуострова к 2100 году может сократиться на 20%

При наихудшем сценарии ледовый покров полуострова может сократиться на пятую часть к 2100 году, что обернется самыми серьезными последствиями для полярных животных, таких как пингвины и киты, а также может привести к катастрофическим явлениям далеко за его пределами, говорится в публикации.