1,5 млрд рублей на перезагрузку: последний участок набережной Кабана благоустроят в Казани

Власти Казани презентовали, как будет выглядеть третий участок набережной озера Кабан от улицы Назарбаева до памятника Шигабутдину Марджани после благоустройства. Здесь появятся водные сады, амфитеатры, павильон на воде, новые пешеходные и велодорожки и фонтан. Реализация проекта начнется в 2026 году, пишет ИА «Татар-информ».
От Назарбаева до Марджани.
В Казани представили концепцию благоустройства третьей очереди набережной озера Кабан — единственного отрезка, который до сих пор оставался вне масштабной реконструкции. Речь идет о 1,5 км от улицы Назарбаева до памятника Шигабутдину Марджани. Участок набережной с раскидистыми ивами и камерной атмосферой заметно контрастирует с уже обновленными территориями.
Первые очереди набережной реализовывались по инициативе идеолога и куратора Республиканской программы обновления парков и набережных Наталии Фишман. На их фоне, а также на фоне нового здания театра имени Г. Камала, расположенного напротив, данный участок выглядит обособленно. Теперь его планируют вписать в общий архитектурный облик, сохранив при этом природный характер и атмосферу.
Нижний ярус обновят в 2026 году, верхний — в 2027-м.
Презентация эскизов прошла в новом театре им. Камала. Концепцию разработали архитектурные бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.
Уже в 2026 году планируется благоустроить нижний ярус площадью 2,2 га. Согласно проекту, появятся водные сады для естественной очистки воды, высадят дополнительные зеленые насаждения для создания тени и поддержания природного баланса. Параллельно начнется модернизация инженерных сетей верхнего яруса — будут менять системы электроснабжения, водоснабжения, ливневой и бытовой канализации.
Директор института Наиля Нагуманова считает, что главное в этом проекте — не благоустройство набережной, а совместная работа двух пространств в связке с точками притяжения, сосредоточенными на улице Марджани, Каюма Насыри и в Старо-Татарской слободе.
В 2027 году будет благоустроен верхний ярус площадью 1,6 га: здесь создадут пешеходную зону вдоль улицы Марджани, расширят вело- и пешеходные маршруты, введут одностороннее движение и увеличат количество парковочных мест.
Пространство у заводов станет новой точкой притяжения.
Одной из ключевых локаций станет территория напротив завода братьев Крестовниковых. Здесь появится деревянный настил площадью около 2,5 тыс. «квадратов», который будет выполнять функции городской «трибуны» во время мероприятий и прогулочной зоны в обычные дни. Пространство будут создавать таким образом, чтобы отсюда открывался лучший вид на театр имени Г. Камала.
Архитектор бюро Wowhaus Ильяс Гильманов отметил, что этот участок соединяет Старо-Татарскую слободу и историческую деревню Плетени, поэтому в зависимости от контекста меняется характер набережной, ее материалы и настроение. Он также обратил внимание на территорию у завода Петцольда, назвав ее будущей архитектурной доминантой района, откуда начиналась промышленная история Казани.
«Это важная историческая точка, которая долгое время оставалась в тени. Внутри комплекса формируется большая площадь — самая просторная во всей третьей очереди. Мы интегрируем ее в набережную за счет каскадов и амфитеатров, чтобы площадь плавно перетекала к воде», — анонсировал архитектор.
Павильон на воде и новые маршруты у улицы Ахтямова.
Еще одной значимой точкой станет участок рядом с улицей Ахтямова — самый широкий берег в пределах третьей очереди. Здесь появится павильон с кафе, общественным туалетом и пунктом проката лодок и катамаранов. Часть набережной вынесут на воду: деревянный настил установят на сваях, а кровлю павильона сделают эксплуатируемой.
На первом этапе обустроят нижний променад и смотровую площадку. Отдельно пересмотрят организацию движения возле школы № 12, Казанского исламского колледжа и Апанаевского медресе. Запланировано обустройство зон для посадки и высадки пассажиров, расширение тротуара за счет сокращения проезжей части. Здесь организуют безопасные пешеходные переходы и буферная зона между дорогой и зданиями учебного заведения.
Амфитеатр у Марджани и новые пешеходные связи.
На участке от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Кунче планируется создать амфитеатр и пешеходную дорожку, удаленную от линии воды. Это позволит организовать площадку для запуска радиоуправляемых лодок и обустроить безопасные спуски к воде без ограждений благодаря небольшой глубине.
Улицу Кунче визуально включат в общую концепцию, а в перспективе займутся благоустройством прилегающих дворов и сквозных проходов. Территория у памятника Марджани станет связующим звеном между уже обновленной частью набережной, новым нижним променадом и будущим сквером. Здесь оборудуют широкий спуск, при этом сам памятник сохранит статус точки сбора туристических групп.
Ивы сохранят, американские клены уберут.
Кандидат биологических наук, представитель ландшафтной компании «Парк Сервис» Сергей Мурзов сообщил, что планируется сохранить взрослые ивы, включая наиболее значимый экземпляр — иву белую. По его словам, «она по праву считается достоянием города и настоящим произведением искусства».
В то же время около 700 американских кленов хотят убрать как особо опасный сорный вид, угнетающий другие растения и ухудшающий качество почвы.
На участке улицы Ахтямова также проведут серьезную обрезку вяза мелколистного. Мурзов пояснил, что сейчас это живая ширма из растений, которая нарушает открытую панораму пространства.
«Единственное возможное решение — провести серьезную обрезку: выполнить сильное кронирование и освободить штамбы, чтобы привести деревья в более аккуратный и гармоничный вид», сказал кандидат биологических наук и добавил, что колючие ели при этом сохранят.
Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей и планы на фонтан.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что первый этап благоустройства третьей очереди оценивается примерно в 1,5 млрд рублей, но окончательная сумма станет известна после завершения проектирования и согласований.
Он поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за то, что в сложное время ни одна программа не была свернута, и подчеркнул, что предстоит масштабная работа по благоустройству набережной вдоль улицы Марджани с перспективой выхода к «Новой Портовой».
Градоначальник рассказал о планах создать рядом с новым зданием театра имени Г. Камала светомузыкальный фонтан. Концепция пока находится в разработке, проектирование может занять около полугода.
Мост «Сокровище нации» и идея поиска кладов.
Проект моста через озеро Кабан «Сокровище нации», представленный архитектором Элина Сафарова на форуме «Казаныш» в 2023 году, пока остается на стадии обсуждения.
Метшин отметил, что идея действительно достойная, хотя для части аудитории показалась слишком смелой. По его словам, в центре планируется музей современного Татарстана, связанный с первым Президентом Минтимером Шаймиевым, уже велись обсуждения и поступали предложения от компании «ТАИФ», но на реализацию нужны серьезные затраты.
Градоначальник также предложил вернуться к идее поиска сокровищ Казанского ханства на дне озера. Он напомнил, что, по преданию, богатства покоятся на глубине 9−12 метров, и заявил: «Мы совсем забыли о том, что из поколения в поколение передавалось, что богатство Казанского ханства покоится на дне Кабана».
«Давайте через вас тоже постучимся в мир технологических, прорывных идей. Может, к нам приедут Кулибины, поищут на дне сокровища Казанского ханства и найдут», — обратился к журналистам и блогерам Метшин.