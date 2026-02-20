Ричмонд
В Башкирии сняли ограничения на четырех участках дорог

В Зианчуринском и Баймакском районах возобновили проезд после ограничений.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии улучшается дорожная обстановка: с нескольких участков сняли ранее введенные ограничения.

Как сообщили в региональном Минтрансе, открыто движение на трассах Магнитогорск — Ира (с 241 по 315 километр в Зианчуринском и Кугарчинском районах), Юлдыбаево — Акъяр — Сара (с 0 по 80 километр в Зилаирском и Хайбуллинском районах), а также на отрезках Магнитогорск — Ира с 84 по 241 километр и с 315 по 393 километр. Кроме того, возобновлен проезд на дороге Сибай — Акъяр с 0 по 102 километр (Баймакский и Хайбуллинский районы).

По состоянию на четыре часа дня ограничения и запреты сохраняются на шести участках. На трех федеральных трассах действуют ограничения для грузового транспорта и большегрузов. Еще три участка полностью закрыты для всех видов транспорта.

