В Башкирии сняли ограничения на четырех участках дорог

Как сообщили в региональном Минтрансе, открыто движение на трассах Магнитогорск — Ира (с 241 по 315 километр в Зианчуринском и Кугарчинском районах), Юлдыбаево — Акъяр — Сара (с 0 по 80 километр в Зилаирском и Хайбуллинском районах), а также на отрезках Магнитогорск — Ира с 84 по 241 километр и с 315 по 393 километр. Кроме того, возобновлен проезд на дороге Сибай — Акъяр с 0 по 102 километр (Баймакский и Хайбуллинский районы).