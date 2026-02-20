Telegram позволяет незаконно распространять данные россиян, заявил РКН

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Telegram поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» создавать целые досье на россиян, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
«Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов “пробива”, прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», — заявил собеседник агентства.
Еженедельно мессенджер удаляет до ста таких сервисов по запросу ведомства, а с 2022 года их общее число составило 8358.
«Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — добавили в РКН.
На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.