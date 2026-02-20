Ричмонд
В Москве с 21 по 23 февраля пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ проведут в Москве с 21 по 23 февраля рейд «Нетрезвый водитель», направленный на профилактику и пресечение пьяного вождения. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Источник: РИА "Новости"

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 21 по 23 февраля на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие “Нетрезвый водитель”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. «Сотрудники Госавтоинспекции Москвы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем», — отметили в ГАИ.