В Москве с 21 по 23 февраля пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 21 по 23 февраля на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие “Нетрезвый водитель”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. «Сотрудники Госавтоинспекции Москвы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем», — отметили в ГАИ.