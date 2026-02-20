В Москве с 21 по 23 февраля пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

Столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. «Сотрудники Госавтоинспекции Москвы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем», — отметили в ГАИ.