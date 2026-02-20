Ричмонд
Как провести праздничные выходные в Воронеже

Жителей и гостей города ждут концерты и спектакли.

Источник: АиФ Воронеж

21 февраля

Театр оперы и балета

  • 18:00 | Рок-балет «Юнона и Авось» | 16+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

  • 14:00, 18:00 | «Ночь перед Рождеством» | 12+

Новый театр

  • 16:00, 19:00 | Семейная история «Мой дедушка бы вишней» | 6+

Никитинский театр

  • 18:00 | «Принц Гомбургский» | 16+

Воронежская филармония

  • 18:00 | Фёдор Орлов (фортепиано), дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+

Воронежский концертный зал

  • 12:00 | Детский спектакль «Раз — горох, два — горох…» | 0+
  • 19:00 | Спектакль «Яблоко раздора» | 16+

МТС Live Холл

  • 19:00 | Концерт Ирины Круг | 6+

Воронежский океанариум

  • 11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

22 февраля

Театр оперы и балета

  • 15:00 | Концерт «Во имя мира на земле» | 6+
  • 18:00 | Рок-балет «Юнона и Авось» | 16+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

  • 11:00, 14:30, 18:00 | «Ночь перед Рождеством» | 12+

Новый театр

  • 19:00 | Семейная история «Мой дедушка бы вишней» | 6+

Никитинский театр

  • 18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Театр «Кот»

  • 15:00 | «Реальность под вопросом» | 12+
  • 19:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+

Воронежская филармония

  • 17:00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

  • 11:00 | Музейная программа «Масленичные гуляния во Дворце» | 0+

Воронежский концертный зал

  • 19:00 | Симфонический «СЕКТОР…» | 6+

Воронежский океанариум

  • 11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

МТС Live Холл

  • 19:00 | Лекция «Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи» | 18+

23 февраля

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

  • 10:00 | «Царь Горох и молодильные яблоки» | 6+

Новый театр

  • 19:00 | Чувствительный роман «Великий человек» | 16+

Никитинский театр

  • 18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Театр «Кот»

  • 15:30 | «Вредный спектакль» | 3+
  • 18:00 | «Однорукий из Спокана» | 16+

Воронежская филармония

  • 16:00 | Концерт «Много лет войску Донскому» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

  • С 9:00 | Выставка «Акварели и путевые зарисовки сестер Гефсиманского монастыря св. Марии Магдалины» | 0+

Воронежский концертный зал

  • 19:00 | Симфонический «СЕКТОР…» | 6+

МТС Live Холл

  • 19:00 | Шоу Братьев Сафроновых | 12+