Как провести праздничные выходные в Воронеже

21 февраля
Театр оперы и балета
- 18:00 | Рок-балет «Юнона и Авось» | 16+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
- 14:00, 18:00 | «Ночь перед Рождеством» | 12+
Новый театр
- 16:00, 19:00 | Семейная история «Мой дедушка бы вишней» | 6+
Никитинский театр
- 18:00 | «Принц Гомбургский» | 16+
Воронежская филармония
- 18:00 | Фёдор Орлов (фортепиано), дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+
Воронежский концертный зал
- 12:00 | Детский спектакль «Раз — горох, два — горох…» | 0+
- 19:00 | Спектакль «Яблоко раздора» | 16+
МТС Live Холл
- 19:00 | Концерт Ирины Круг | 6+
Воронежский океанариум
- 11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
22 февраля
Театр оперы и балета
- 15:00 | Концерт «Во имя мира на земле» | 6+
- 18:00 | Рок-балет «Юнона и Авось» | 16+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
- 11:00, 14:30, 18:00 | «Ночь перед Рождеством» | 12+
Новый театр
- 19:00 | Семейная история «Мой дедушка бы вишней» | 6+
Никитинский театр
- 18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Театр «Кот»
- 15:00 | «Реальность под вопросом» | 12+
- 19:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+
Воронежская филармония
- 17:00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
- 11:00 | Музейная программа «Масленичные гуляния во Дворце» | 0+
Воронежский концертный зал
- 19:00 | Симфонический «СЕКТОР…» | 6+
Воронежский океанариум
- 11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
МТС Live Холл
- 19:00 | Лекция «Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи» | 18+
23 февраля
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
- 10:00 | «Царь Горох и молодильные яблоки» | 6+
Новый театр
- 19:00 | Чувствительный роман «Великий человек» | 16+
Никитинский театр
- 18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Театр «Кот»
- 15:30 | «Вредный спектакль» | 3+
- 18:00 | «Однорукий из Спокана» | 16+
Воронежская филармония
- 16:00 | Концерт «Много лет войску Донскому» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
- С 9:00 | Выставка «Акварели и путевые зарисовки сестер Гефсиманского монастыря св. Марии Магдалины» | 0+
Воронежский концертный зал
- 19:00 | Симфонический «СЕКТОР…» | 6+
МТС Live Холл
- 19:00 | Шоу Братьев Сафроновых | 12+