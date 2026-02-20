В Ростове не планируют отказываться от развития скоростного трамвая

В Ростове-на-Дону не планируют отказываться от строительства скоростного трамвая, но условия реализации проекта могут измениться. Комментарий директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, озвученный на встрече с жителями города, приводит портал «Ростовский городской транспорт».
Чиновник отметил, что власти и концессионер полностью согласовали проект трамвайной линии от улицы Малиновского до площади Тружеников. При этом пока «не поступало проработанных решений по участку восточнее площади Труженников», а также «не было всерьез проработанных предложений на Северный и в Старый аэропорт».
При этом основным вопросом сейчас остается увеличение стоимости работ. Цены в 2026 году отличаются от оговоренной суммы в 2023 году.
— Не исключаю, что выйдет другой концессионер или инвестор, кто завершит эту работу. Возможно, получим вдумчивое предложение. Завершать процедуру будем в любом случае — может, в рамках муниципального заказа, с реконструкцией автомобильных дорог. ПКРТИ и документы планирования могут меняться, могут появляться новые инвесторы или инициативы, — приводится цитата со слов Дениса Водопьянова.
Сейчас обсуждаются траты по уже построенному участку трамвайной линии в Левенцовке. Все будет зависеть от того, сможет ли концессионер сдать этот объект в эксплуатацию.
