Борис Пиотровский показал официальный логотип Года петербургской культуры

Предложение объявить 2026-й Годом петербургской культуры поступило от губернатора Александра Беглова в декабре прошлого года. Он напомнил, что в сентябре 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, в ноябре — 120 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. Оба внесли огромный вклад как в культуру Петербурга, так и всей России.