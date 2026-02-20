Ричмонд
Борис Пиотровский показал официальный логотип Года петербургской культуры

Он стал олицетворением визуального диалога культур и эпох.

Источник: Борис Пиотровский/Tg

Вице-губернатор Борис Пиотровский показал в своем Telegram-канале официальный логотип Года петербургской культуры. До конца 2026 года его будут размещать на разных общественных площадках.

— Общая концепция в том, чтобы показать визуальный диалог культур и эпох, — пояснил Пиотровский.

Вице-губернатор добавил, что стили начертания цифр — отсылка к классицизму Золотого века, модерну Серебряного века, авангарду, а также к современному цифровому искусству.

Предложение объявить 2026-й Годом петербургской культуры поступило от губернатора Александра Беглова в декабре прошлого года. Он напомнил, что в сентябре 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, в ноябре — 120 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. Оба внесли огромный вклад как в культуру Петербурга, так и всей России.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что Северная столица стала одной из лидеров рейтинга по качеству жизни среди регионов. Заметных результатов ей удалось добиться по нескольким направлениям, среди которых «Культура и досуг».

