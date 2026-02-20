На Левобережье Омска для троллейбуса № 7 М обустроят еще одну остановку

Для жителей Левобережья Омска планируют предусмотреть еще одну остановку. Она дополнит маршрут недавно запущенного троллейбуса № 7 М. Дополнительную остановку он будет делать между улицами Ватутина и Мисюрина.
Вопрос необходимости обустройства дополнительного остановочного пункта подняли в соцсетях сами жители Левобережья. Они обратили внимание, что расстояние между остановками «Улица Ватутина» и «Улица Мисюрина» слишком велико, и пассажирам общественного транспорта, где бы они не вышли, приходится значительное расстояние преодолевать пешком.
На инициативу отреагировали в администрации города. Как сообщили порталу «Ом1» в департаменте транспорта, обустройство дополнительной остановки между этими двумя точками маршрута троллейбуса № 7 М планируется. Она предусмотрена в створе Лесного проезда.
Однако срок реализации данных планов пока неизвестен. Для того, чтобы организовать безопасное движение и остановку общественного транспорта на этом участке, там требуется установить светофор и оборудовать пешеходный переход. Данные виды работ проводятся, в первую очередь, на аварийных участках. Створ Лесного проезда к этой категории не относится.
