На Левобережье Омска для троллейбуса № 7 М обустроят еще одну остановку

Однако срок реализации данных планов пока неизвестен. Для того, чтобы организовать безопасное движение и остановку общественного транспорта на этом участке, там требуется установить светофор и оборудовать пешеходный переход. Данные виды работ проводятся, в первую очередь, на аварийных участках. Створ Лесного проезда к этой категории не относится.