Рассказываем, как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026

У большинства отделений почты в Иркутской области 23 февраля будет выходной.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

День защитников Отечества — праздник всероссийский и для многих — законный выходной. В связи с этим у сибиряков возникает много вопросов, например, как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026. КП-Иркутск узнали график работы почтовых отделений.

Как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026.

Режим работы почты в Иркутске в праздники изменится. В предпраздничный день — 22 числа — рабочий день у большинства отделений сократится на час.

— 23 февраля будет выходным днем, исключение составят 19 почтовых отделений области — они будут работать и в понедельник по обычному расписанию, — сообщили представители Управления федеральной почтовой службы по региону.

Отмечается, что если на какой-то из праздничных дней выпадает доставка пенсий или соцвыплат, то почтальоны их доставят по расписанию, согласованному с отделением Соцфонда РФ по региону. Вот как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026.

