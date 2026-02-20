Рассказываем, как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026

День защитников Отечества — праздник всероссийский и для многих — законный выходной. В связи с этим у сибиряков возникает много вопросов, например, как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026. КП-Иркутск узнали график работы почтовых отделений.
Как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026.
Режим работы почты в Иркутске в праздники изменится. В предпраздничный день — 22 числа — рабочий день у большинства отделений сократится на час.
— 23 февраля будет выходным днем, исключение составят 19 почтовых отделений области — они будут работать и в понедельник по обычному расписанию, — сообщили представители Управления федеральной почтовой службы по региону.
Отмечается, что если на какой-то из праздничных дней выпадает доставка пенсий или соцвыплат, то почтальоны их доставят по расписанию, согласованному с отделением Соцфонда РФ по региону. Вот как работает почта в Иркутске 23 февраля 2026.
