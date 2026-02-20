Воронежец лишился автомобиля из-за 242 тысяч рублей штрафов

Это не единственный случай за минувший день. На парковке у авторынка судебные приставы обнаружили автомобиль Skoda Fabia, находившийся в исполнительном розыске. Его владелец задолжал порядка 700 тысяч рублей по 98 производствам (штрафы и кредиты). Рассчитываться с долгами мужчина также не захотел, поэтому иномарка разделила участь ВАЗа и отправилась на штрафстоянку.