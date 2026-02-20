Ричмонд
Воронежец лишился автомобиля из-за 242 тысяч рублей штрафов

В отношении владельца ВАЗа было возбуждено 101 исполнительное производство.

Источник: Комсомольская правда

Житель Воронежа остался без машины, накопив более сотни неоплаченных штрафов. ВАЗ-21103 остановили на Ленинском проспекте, после чего автомобиль отправился на спецстоянку.

Как сообщили в региональном управлении ФССП 19 феврали, в отношении владельца отечественной легковушки было возбуждено 101 исполнительное производство. Общая сумма задолженности перед государством составила 242 тысячи рублей. Когда приставы предложили водителю рассчитаться на месте, тот ответил отказом. Итог — арест и эвакуация транспорта.

Это не единственный случай за минувший день. На парковке у авторынка судебные приставы обнаружили автомобиль Skoda Fabia, находившийся в исполнительном розыске. Его владелец задолжал порядка 700 тысяч рублей по 98 производствам (штрафы и кредиты). Рассчитываться с долгами мужчина также не захотел, поэтому иномарка разделила участь ВАЗа и отправилась на штрафстоянку.