Воронежец лишился автомобиля из-за 242 тысяч рублей штрафов

Житель Воронежа остался без машины, накопив более сотни неоплаченных штрафов. ВАЗ-21103 остановили на Ленинском проспекте, после чего автомобиль отправился на спецстоянку.
Как сообщили в региональном управлении ФССП 19 феврали, в отношении владельца отечественной легковушки было возбуждено 101 исполнительное производство. Общая сумма задолженности перед государством составила 242 тысячи рублей. Когда приставы предложили водителю рассчитаться на месте, тот ответил отказом. Итог — арест и эвакуация транспорта.
Это не единственный случай за минувший день. На парковке у авторынка судебные приставы обнаружили автомобиль Skoda Fabia, находившийся в исполнительном розыске. Его владелец задолжал порядка 700 тысяч рублей по 98 производствам (штрафы и кредиты). Рассчитываться с долгами мужчина также не захотел, поэтому иномарка разделила участь ВАЗа и отправилась на штрафстоянку.