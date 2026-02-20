23 дома в центре Ростова остались без отопления

23 дома в центре Ростова-на-Дону временно остались без отопления из-за двух дефектов на трубопроводе на улице Шаумяна. Об этом 20 февраля сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети».
Отключения зафиксировали по адресам:
— Большая Садовая, 82, 84, 86, 92, Шаумяна, 73, 75, 77, 83, 85, 100, 102, 106, 108, 110, Социалистическая, 107, 109, 115, Ворошиловский, 25, 31, 33, 35, Станиславского, 81, 118.
Ремонтные работы выполняют две аварийно-восстановительные бригады, задействовали девять единиц спецтехники. Работы обещают завершить «в регламентные сроки».
