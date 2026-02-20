Снежная погода пока не покинет Москву, рассказала синоптик

«Западно-восточный перенос воздушных масс будет определять погоду в ближайшие дни, циклоны будут приходить с запада и нести меньше влаги, чем южные. Погода будет преобладать облачная, но с прояснениями. Они могут быть как в ночное время, так дневное. И почти каждый день у нас прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега. Интенсивность их от небольшой до умеренной. В какие-то дни они будут выпадать в большинстве районов, когда-то они будут местами отмечаться, но также будут периоды и без осадков в ближайшие пять дней», — сказала Макарова.