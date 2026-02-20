В Евпатории намерены проложить новую трамвайную линию

В Евпатории планируют проложить новую трамвайную линию. Этот вопрос местные власти обсудили с Министерством транспорта РК и инвестором, который займется благоустройством набережной Мойнакского озера, рассказал глава администрации города Александр Юрьев.
«Сейчас прорабатываем вопрос организации маршрута трамвая от ул. 60 лет ВЛКСМ до реабилитационного центра “Возрождение”, — сообщил Юрьев.
Этот район активно развивается. Скоро в нем появится новая набережная вдоль Мойнакского озера, которая станет местом притяжения для жителей и гостей Евпатории. Кроме того, по пути в Заозерное находятся два спортивных объекта.
Специалисты комплексно изучают вопрос, учитывая множество деталей и нюансов в этом сложном процессе.