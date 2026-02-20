Как три выходных февраля повлияют на зарплату волгоградцев

В этом феврале волгоградцы, как и все россияне, будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля — в честь Дня защитника Отечества. Кандидат экономических наук, доцент Финансовый университет при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как это отразится на зарплате.