Как три выходных февраля повлияют на зарплату волгоградцев

В этом феврале волгоградцы, как и все россияне, будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля — в честь Дня защитника Отечества. Кандидат экономических наук, доцент Финансовый университет при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как это отразится на зарплате.
По словам эксперта, если сотрудник отработал полный месяц, количество праздничных или выходных дней на размер зарплаты не влияет. Оплата рассчитывается пропорционально отработанным дням.
Предстоящая рабочая неделя будет четырехдневной. В 2026 году россияне будут отдыхать в сумме 118 дней.
Эксперт Сергей Муравьев добавил, что можно продлить отдых, взяв несколько дней отпуска после праздников. По его словам, особенно выгодно оформить четыре дня отпуска сразу после февральских выходных, а также планировать отдых на мартовские праздники с 7 по 9 число.
