20 детских садов введут в эксплуатацию в Петербурге в 2026 году

В Петербурге в 2026 году в эксплуатацию введут 20 детских садов, из которых 14 — отдельно стоящие здания, еще шесть — встроенные в жилые дома. На данный момент на финальный этап строительства вышли учреждения в 12 районах города. Всего до конца года в Петербурге сдадут более 80 социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству.
— Пять лет назад у нас фиксировали дефицит мест в школах и детских садах. Застройщики возводили жилые комплексы, но развитие социальной инфраструктуры отставало. Но в 2021 году губернатор Северной столицы поручил устранить этот дефицит, — напомнил глава «Управления строительными проектами» Андрей Алферов.
В эксплуатацию в 2026 году намерены ввести еще 10 школ в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Московском, Приморском и Фрунзенском районах. Свои двери также распахнут три совмещенных объекта — школа и детских сад на территории Красногвардейского района.