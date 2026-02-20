20 детских садов введут в эксплуатацию в Петербурге в 2026 году

В Петербурге в 2026 году в эксплуатацию введут 20 детских садов, из которых 14 — отдельно стоящие здания, еще шесть — встроенные в жилые дома. На данный момент на финальный этап строительства вышли учреждения в 12 районах города. Всего до конца года в Петербурге сдадут более 80 социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству.